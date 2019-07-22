أخبار مصر | جولة مسائية لمحافظ الجيزة بحي الدقي لمتابعة أعمال التطوير‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جولة مسائية لمحافظ الجيزة بحي الدقي لمتابعة أعمال التطوير‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بمحيط منزل ومطلع كوبرى 6 أكتوبر وشارع الدقى، وذلك خلال جولة تفقدية للوقوف على مستوى كفاءة العمل ومدى الإلتزام بالجدول الزمنى.

وخلال الجولة أبدى الأهالى من سكان المنطقة إعجابهم بأعمال التطوير وحرص أجهزة المحافظة على إزالة الاشجار القديمة والمتأكلة والتى كانت تتسبب فى خسائر بممتلكات المقيمين بها وتقليم وتهذيب السليم منها للحفاظ عليها خاصة وأن الكثير منها يرتبط ببداية بناء حى الدقى.

Advertisements

ووجه محافظ الجيزة مسئولى حى الدقى ومديرية الطرق بالجيزة، بضرورة الإلتزام بتسليم الأعمال فى المواعيد المحددة، مشدداً على مراعاة جودة الخامات المستخدمة فى مختلف أعمال التطوير ودقة القياسات وتوحيد الألوان المستخدمة لطلاء واجهات المبانى للخروج بأفضل نتيجة تضمن الحفاظ على المظهر الحضارى وإضفاء اللمسة الجمالية على حى الدقى كونه أحد الوجهات الحضارية للمحافظة.

كما وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات بمناطق التطوير ورفع أية مواد قابلة للإشتعال بمخازن الحى وهيئة النظافة والتجميل، أسفل منزل ومطلع كوبرى 6أكتوبر ورفع مستوى النظافة بمحيطها وكشط طبقة الأسفلت المكونة لشارع الدقى، وإعادة رصف الشارع وفقاً للمعاير الفنية السليمة (بدايةً بترميم الطريق ثم وضع طبقة RC ثم وضع طبقة الأسفلت السطحية) لضمان سلامة الطريق وكفاءة العمل به طيلة العمر الإفتراضى له، وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة الأكشاك بمحيط حديقة الأورمان على أن يتم تخصيص ممرات مؤهلة لعبور المارة وتوفير الإشارات المرورية اللازمة لتهدئة سرعة المركبات وإرشاد الطلاب وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بمحيطها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة واللواء خالد المجايرى رئيس حى الدقى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.