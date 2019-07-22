مصر | النيابة تأمر بحبس المحامي وإخلاء سبيل حارس العقار في واقعة "سمسارة الدقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بحبس المحامي وإخلاء سبيل حارس العقار في واقعة "سمسارة الدقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس كلا من المتهمين "المحامي" ويدعى "أيمن.م" يبلغ من العمر 39 عامًا، وابن عمه ويدعى "سيد" في عقده الرابع ويعمل فكهاني، بعدما قام المحامي باستدراج سمسارة وشهرتها "موزة" في عقدها الخامس من عمرها، لاحتجازها وتوقيعها على إيصالات أمانة، بعدما نصبت عليه في مبلغ 110 ألف جنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهمة احتجازها بدون حق واجبارها لتوقيع إيصالات أمانة، فيما أمرت بإخلاء سبيل حارس العقار الذي قام بإحضار "بصامة" للمحامي، وذلك لعدم اشتراكه في الجريمة.

وكشفت التحقيقات، أنه كان هناك خلافات قبل ذلك، بسبب استيلاء السمسارة على مبالغ مالية بعدما أجرت أحدى شقق المحامي لرجل سعودي، بمبلغ مادي كبير، ونصبت عليه، مضيفًا أن السمسارة استولت في وقت سابق على مبلغ حوالي 110 ألف جنية، حاول استرداد هذا المبلغ لكنها كانت تتهرب مما جعله يستدرجها ويضغط عليها بإيصالات الأمانة لاسترداد مبلغه، فحاولت الهرب من نافذة الشرفة وعند انتقالها من نافذة لأخري للهروب اختل توازنها وسقطت جثة هامدة على الأرض.

واستمعت النيابةالعامة، بشمال الجيزة، لشهود الواقعة حارس العقار، والرجل السعودي " الذي قام بتأجير الشقة ملك المحامي، بواسطة السمسارة فيما طلبت سرعة التحريات.

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وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة السمسارة، للتصريح بالدفن وكتابة تقرير وافي عن الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقة بالقرب من كوبرى الدقى، مما أسفر عن مصرعها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى، أن الضحية تعمل سمسارة عقارات، تربطها علاقة عمل بمحامى، استدرجها إلى المكتب الخاص به بالعقار الذى سقطت منه المجني عليها، لحل خلافات مالية بينهما، ثم احتجزها بمساعدة صديق له، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، مساء أمس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.