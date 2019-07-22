مصر | مفاجآت جديدة في واقعة سقوط "سمسارة" من الطابق السادس بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت جديدة في واقعة سقوط "سمسارة" من الطابق السادس بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النيابة، تفاصيل جديدة عن واقعة سقوط سمسارة من الطابق السادس بعقار في الدقي والشهيرة" بموزة"، في عقدها الخامس من عمرها، بعدما استدرجها محامي ويدعى "أيمن.م" يبلغ من 39 عامًا، لشقة وحاول احتجازها توقعيها على إيصالات أمان، موضحًا أن هناك اتفاق قبل ذلك بين المحامي والسمسارة على تأجير شقتين ملكًا للمحامي بمنطقة الدقي، وأن السمسارة أجرت بالفعل الشقتين لرجل سعودي بمبلغ مادي شهريًا، وعندما طالبها المحامي بالمبلغ الذي لديها كانت تتهرب منه، ونصبت عليه واستولت عليه.

وأضاف المصدر ذاته، لبوابة الخليج 365، أن المحامي استدعى حارس العقار الخاص بالعمارة بمنطقة الدقي، لإحضار "بصامة"، فيما اتصل هاتفيًا بابن عمه ويعمل "فكهاني" ويدعى "سيد"، لإحضار دفتر إيصالات أمانة، لاجبار السمسارة بالتوقيع على كافة الإيصالات بداخل الدفتر وهم "10 إيصالات أمانة" على بياض.

أفاد المصدر ذاته، أن هناك خلافات سابقة بين المحامي والسمسارة بسبب استيلائها على مبلغ وقدره المالي 110 ألف جنيه، مضيفًا أنه تم احتجاز السيدة حوالي الساعة 12صباح الأثنين حتى الساعة السادسة صباحًا، وقدم البلاغ في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم.

بدأت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط سمسارة من الطابق الخامس بعقار بالدقي وشهرتها "موزة" في عقدها الخامس من عمرها، نتيجة لهروبها بعدما استدرجها محامي ويدعى "أيمن" وابن عمه "فكهاني" لمكتبه الخاص بالدقي، بسبب خلافات مالية بحوالي 110 ألف، مما دفعها لتوقعيها على إيصالات أمانة.

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واستمعت النيابةالعامة، بشمال الجيزة، لشهود الواقعة حارس العقار، والرجل السعودي " الذي قام بتأجير الشقة ملك المحامي، بواسطة السمسارة فيما طلبت سرعة التحريات.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة السمسارة، للتصريح بالدفن وكتابة تقرير وافي عن الواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من نافذة شقة بالقرب من كوبرى الدقى، مما أسفر عن مصرعها.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم هانى الحسينى، رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائد حسام العباسى، أن الضحية تعمل سمسارة عقارات، تربطها علاقة عمل بمحامى، استدرجها إلى المكتب الخاص به بالعقار الذى سقطت منه المجني عليها، لحل خلافات مالية بينهما، ثم احتجزها بمساعدة صديق له، وأجبرها على توقيع إيصالات أمانة، مساء أمس.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.