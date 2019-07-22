شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: القانون الجديد للجمعيات الأهلية ألغى العقوبات السالبة للحريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث ذكرت أنها كانت تُعارض بشدة القانون القديم للجمعيات الأهلية، لما كان يتضمن الكثير من العوار الدستوري والمجتمعي والسياسي، موجهة الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي للمرونة الكبيرة في تناول الموضوعات والاستماع الجيد في وجهات النظر المختلفة.

وأضافت «الجميل»، في لقاء تلفزيوني، الاثنين، أن الرئيس السيسي ناقش العوار في قانون الجمعيات الأهلية مع الشباب، ولم نكن نتعود أن أي رئيس يسمع ويستجيب للشباب بهذه الدرجة، مؤكدة أن المجتمع المدني شريك للدولة في تحقيق التنمية، وترى دائما أن استقرار الدولة قائم بالتنسيق بين الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، حيث إن التنسيق بينهما يُحقق خطط الدولة بكل قوة.

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وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية ألغى كافة العقوبات السالبة للحريات واستبدالها بالعقوبات المالية، حيث إنه من حق الدولة ضبط العمل المدني بما تراه مناسبًا بعيدًا عن العقوبات السالبة للحريات، مؤكدة في الوقت ذاته أن تسجيل الجمعيات الأهلية أصبح اليوم سهلًا للغاية وليس فيه أي تعقيدات.

وتابعت: «في قانون 1984 كان تسجيل الجمعيات يأخذ وقتا طويلا وغير محدد بتوقيت، لما الجهة كان لها نفس ترد عليك هترد، بينما القانون في 2017 حدد فترة الرد على التسجيل، وهي شهران، أمام القانون الحالي الجديد فطالما قدمت المستندات المطلوبة سابقا فمن حق تسجيل الجمعية بالإشهار».

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدور جبار في القانون الجديد، وتم الأخذ بكل ما جاء في الحوار المجتمعي، حيث شارك في الحوار 1200 جمعية أهلية من مصر، و70 منظمة أوروبية.