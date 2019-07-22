شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بذكرى 23 يوليو.. عمال «غزل المنيا» يفضون إضرابهم عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة الاحتفال بمرور 67 عامًا على ثورة 23 يوليو، أعلن 520 عاملًا من عمال مصنع غزل المنيا، فض اعتصامهم وإضرابهم عن العمل داخل المصنع، الذي استمر 6 أيام، للمطالبة بزيادة بدل غلاء معيشة من 10- 200 جنيه، بالإضافة إلى 11 مطلب آخر، وانتظموا في الورديات عقب الاتفاق على دراسة مطالبهم والاستجابة لها.

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وقال محمد خلف، مدير مصنع غزل المنيا، العمال فضّوا إضراب وانتظموا في العمل بالورديات، ونفى ما تردد عن قيامه بإبلاغ الشرطة عن عمال محرضين على الاعتصام والإضراب، مؤكدًا احترامه وتقديره للجميع، وذكر أنه جاري مع اللجنة النقابية ومجلس الإدارة دراسة المطالبة والاستجابة لها.

وأشاد «خلف» بدور العمال في العمل والإنتاج، حيث يعمل المصنع بطاقة 5300 طن تصل إلى 6 آلاف طن يومي.

يذكر أن العمل أعلنوا قبل أسبوع اعتصامهم وإضرابهم عن العمل، للمطالبة بزيادة غلاء المعيشة من 10- 200 جنيه، بالإضافة إلى 11 مطلب آخر، بينهم إضافة العلاوة الاجتماعية 2006 على أساس المرتب، وزيادة نسبة الإرباح من 5 شهور إلى 6.5 شهور، وحافز اليومية من 225 جنيه إلى 300 جنيه، والاستغناء عن العاملين فوق الستين، وتسوية المؤهلات، وتصليح الأرضيات بالمصنع والإنارة، والحصول على بدل العطلات في مواعيدها، وتطبيق الحافز الإداري 75 جنيهًا على جميع العاملين، وشراء خامات قطن جديدة، واحتساب أجر عامل اليومية على الأجر بالإنتاج، وتحرير عقود لعمال اليومية أو زيادة يوميتهم.