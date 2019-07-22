شكرا لقرائتكم خبر عن بدأ برأس مال 300 ألف جنيه.. قصة نجاح مصنع مصري لإنتاج الألواح الإلكترونية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قصة نجاح بطلها صاحب مصنع مصري لإنتاج الألواح الإلكترونية بدأ بـ300 ألف جنيه كقرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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وقال عادل ناجي، صاحب المصنع: «بدأنا المشروع بـ300 ألف جنيه، ونعمل في صنف كشافات الطوارئ، وفي محل للإيجار، ولدي 285 عاملًا، ورأس المال أصبح كبيرًا جدًا».

وتابع: «أصبح رأس المال أكثر من 50 مليون جنيه، وأصدر لأفريقيا، ونأمل في اختراق الغرب، وأقوم بالتوريد لمصانع في مصر».