شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة إخصائي إقامة بجامعة العريش لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء، الثلاثاء، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة إخصائي إقامة لمدة ٣ أيام، اعتبارًا من الأحد المقبل.

وقال مصطفى عبد العظيم، أمين عام الجامعة للشؤون الإدارية، إن الأسماء التي تبدأ بالحروف من حرف (أ) إلى حرف (غ) سيتم إجراء المقابلة الشخصية لهم يوم الأحد المقبل، بينما الأسماء التي تبدأ بالحروف من حرف (ف) إلى حرف (ي) سيتم إجراء المقابلة الشخصية لهم يوم الاثنين.

وأضاف أنه تقرر إجراء المقابلة الشخصية للمتخلفين من يومي الأحد والاثنين وذلك يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أن المقابلات الشخصية ستبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا بمدينة الطالبات بالحرم الجامعي بالعريش.