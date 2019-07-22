شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يكرّم «سارة» ثاني الجمهورية علمي علوم في الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، الثلاثاء، الطالبة سارة إيهاب خميس عبدالعظيم، من قرية أبوشهبة، والحاصلة على المركز الثاني، «مكرر»، بشعبة علمي علوم، على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019.

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جاء ذلك خلال استقباله للطالبة سارة، بمكتبه، اليوم، لتهنئتها بحصولها على المركز الثاني «مكرر»، بمجموع 409.5 درجة بنسبة 99.88%، وتصدرها لمركز متقدم في لوحة شرف أوائل الثانوية العامة، حيث أهداها المحافظ شهادة تقدير ومكافأة مالية وجهاز تابلت.

وأعرب عن اعتزازه بالطالبة التي استطاعت أن تدخل الفرحة والبهجة على أسرتها، وأن يكون تفوقها مثار فخر وإعجاب الجميع بداية من أسرتها ومدرستها «أهناسيا الثانوية بنات» ومحافظتها بني سويف.

وتحدث المحافظ مع الطالبة التي حضرت بصحبة والدها، مشجعاً إياها على مواصلة التفوق والنبوغ في مرحلتها الجامعية التالية، لاستكمال مسيرتها التعليمية وأن تصقل مهاراتها وتنمي قدراتها.