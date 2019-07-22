شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد كرة اليد: مصر ستقابل صربيا في دور الـ16 من البطولة بمونديال العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته البالغة بالانتصارات المتتالية لمنتخب مصر الشباب لكرة اليد بمونديال العالم، قائلًا: «ادعولنا نكمل على هذا الأداء، ده لأول مرة من 20 سنة دولة من خارج أوروبا تتصدر المجموعة اللي هيا فيها، مصر الآن متصدرة مجموعتها».

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وأضاف «نصر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أن الأداء الجيد من منتخب مصر لكرة اليد يُعد توفيقا من الله، وما تحقق من نتائج غير عادية بالفعل، حيث إن المكسب لم يأت عن طريق الصدفة خاصة بعد فوز منتخب مصر على فرنسا بفارق 5 أهداف، والفوز على السويد بفارق 10 أهداف، مؤكدًا أن مصر ستقابل صربيا في دور الـ 16 من البطولة.

وتابع: «كل الفرق اللي بتعلب في البطولة دي هتروح الفريق الأول بتاعها، لأن اللاعبين ما زالوا حتى الآن يلعبون في منتخب الشباب، ومن ضمن الحاجات الجميلة هو أن مصر خاضت خمس مباريات وفازت في الخمسة، ورجل المباراة في كل ماتش كان من مصر، وهذا دليل على أن الأداء أكثر من رائع».

وواصل: «إن شاء الله نرجع بميدالية ونحقق طموحنا».