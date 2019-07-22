شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشهد مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو الكندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا، شهدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو بكندا للمرة الأولى.

حضر المراسم رئيس البرلمان وعدد من النواب الكنديين ووزراء وممثلين عن الحكومة الكندية في أونتاريو، إلى جانب الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون التطوير المؤسسي، والسفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا، والقنصل حسام محرم، قنصل مصر العام في مونتريال، وعدد كبير من أعضاء الجالية المصرية وشباب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في كندا.

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‎ وجاءت مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو الكندي، في إطار موافقة البرلمان على الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات، وكذلك تقديرًا وعرفانًا بدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي ونجاحها في تعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم، في كلمة ألقتها خلال مراسم رفع العلم المصري، كل التحية والتقدير للجالية المصرية في كندا التي سعت لأن يتحقق هذا الحدث، ووصفتهم بأنهم السفراء الحقيقيون لوطنهم الأم مصر، معربة عن خالص فخرها واعتزازها باستمرار تمسكهم بهويتهم المصرية وانتمائهم لجذورهم الأصيلة مهما بعدت المسافات.

كما تقدمت وزيرة الهجرة- وبالإنابة عن الحكومة المصرية- بالشكر إلى حكومة مقاطعة أونتاريو على دعمها لهذا الحدث الكبير حتى رأى النور، ما يعد تقديرًا لكافة الثقافات المتنوعة على أرض كندا مما يؤكد ترسيخ مبدأ التعايش والاندماج واحترام الآخر في المجتمع الكندي خاصة لدى الأجيال الشابة.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن هذا الحدث يعد امتدادًا لاحتفالات بذكرى ثورة يوليو المجيدة، والتي تخلّد ميلاد مصر كجمهورية مستقلة، موضحة أن مصر هي المنارة وبلد الأمن والأمان التي صدرت إلى أوروبا والعالم تراثها وحضارتها وثقافتها الغنية بالتنوع، مستعرضة عددا من الرموز المصرية المضيئة في مجالات مختلفة مثل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، والأديب العالمي نجيب محفوظ، والعالم الراحل د. أحمد زويل، وكذلك النجم العالمي المصري المقيم في كندا مينا مسعود.