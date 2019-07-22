"تأجيل التحقيق مع اتحاد الكرة وسرقة شقة شادي محمد".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق شقة كرداسة

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق الذي نشب صباح اليوم، داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، للوقوف على ظروفه وملابساته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

"12 ساعة و5 إيصالات أمانة".. ملابسات جديدة في مصرع سمسارة بالدقي

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في واقعة مصرع سمسارة عقارات سقطت من الطابق الخامس بحي الراقي.

توصلت تحريات المباحث إلى ان المحامي ويدعى "أيمن" احتجز السمسارة وشهرتها "موزة" 52 سنة، داخل غرفة لمدة 12 ساعة كاملة اعتبارا من الثامنية مساء وحتى الثامنية صباح اليوم الإثنين.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن المحامي أجبر السمسارة على توقيع 5 إيصالات أمانة "على بياض" في حضور صديقه وحارس العقار، فشرعت في الهرب عبر شرفة الغرفة لكن اختل توازنها فسقطت جثة هامدة فور ارتطامها بالأرض.

النيابة تحقق في مصرع سمسارة عقارات سقطت من الطابق السادس بالدقي

كشفت تحقيقات نيابة الدقي، تفاصيل مصرع سمسارة عقارات سقطت من الطابق السادس هربا من احتجاز محامي وصديقه لها بسبب خلافات بينهم.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الدقي بلاغا من غرفة النجدة بسقوط سيدة من علو أمام العقار رقم 37 شارع الدقي، انتقلت على الفور قوة أمنية من مباحث الدقي برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس المباحث والرائد حسام العباسي معاون المباحث وعثر على جثة "موزة" 52 سنة سمسارة شقق وتبين أنها ليست من سكان العقار.

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النيابة تستمع لأقوال شادي محمد في سرقة شقته.. وتأمر بتفريغ الكاميرات

تستمع نيابة مدينة نصر أول، اليوم الإثنين، لأقوال شادي محمد، كابتن الأهلي السابق في واقعة سرقة شقته بمدينة نصر.

وحرر لاعب الأهلي السابق المحضر رقم 16276 لسنة 2019 بقسم مدينة مصر، أفاد فيه بأنه بعد عودته من السفر فوجئ بسرقة محتويات شقته بينها وسام الجمهورية ومبلغ مالي وساعات ثمينة وميداليات حصل عليها.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات العقار والمحلات المقابلة له لكشف هوية المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

لحين ورود التقارير.. تأجيل التحقيق مع "اتحاد الكرة" في الخروج من مونديال روسيا

أجلت نيابة الأموال العامة، سماع أقوال أعضاء اتحاد الكرة في البلاغات المقدمة ضدهم فيما يتعلق بالخروج من مونديال روسيا حتى ورود تقارير الأجهزة الرقابية، بحسب مصدر قانوني.

واستمعت النيابة في وقت سابق لأقوال أحد مقدمي البلاغات المتعلقة بمونديال روسيا، وقدم ما يثبت تسبب الاتحاد وأعضاءه بالفساد والإهمال الذي أدى لخروج المنتخب من مونديال روسيا.

السجن المؤبد لـ11 متهمًا والمشدد 15 سنة لآخرين بقضية "خلية طلاب داعش"

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 11 متهمًا بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لمتهمين، والسجن 3 سنوات لمتهم، في اتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامح سعيد، وأمانة سر محمود متولي، وسعيد شلبي، وجمال أحمد.

تأجيل معارضة تامر عاشور على حبسه بتهمة التهرب الضريبي لـ 30 سبتمبر

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة الفنان تامر عاشور، في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالحبس سنة، والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 30 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل للتصالح، وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.