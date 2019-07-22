حبس لاعب الزمالك السابق عمرو فهيم ٤ أيام في مشاجرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس لاعب نادي الزمالك السابق عمرو فهيم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الهرم، أن اللاعب عمرو فهيم تم القبض عليه في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم.

كما تبين من التحقيقات، قيام طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية بوسط الشارع بسبب خلافات بينهم، وأن اللاعب السابق أحد طرفي المشاجرة.

وكان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية، وعلى الفور أمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بانتقال فرق المباحث وفض المشاجرة وضبط أطرافها.