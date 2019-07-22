محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:
أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بحبس لاعب نادي الزمالك السابق عمرو فهيم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الهرم، أن اللاعب عمرو فهيم تم القبض عليه في مشاجرة بين طرفين بمنطقة الهرم.
كما تبين من التحقيقات، قيام طرفي المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية بوسط الشارع بسبب خلافات بينهم، وأن اللاعب السابق أحد طرفي المشاجرة.
وكان اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين وإطلاق أعيرة نارية، وعلى الفور أمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بانتقال فرق المباحث وفض المشاجرة وضبط أطرافها.
كانت هذه تفاصيل خبر حبس لاعب الزمالك السابق عمرو فهيم ٤ أيام في مشاجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.