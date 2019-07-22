تأييد إخلاء سبيل صيدلي في واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، تأييد إخلاء سبيل الصيدلي أحمد محيي صاحب واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير؛ في اتهامهم بالقضية التي تحمل الرقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا. ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة على قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية. ويواجه المتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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