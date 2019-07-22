النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي بشأن حريق شقة كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تقرير المعمل الجنائي بشأن الحريق الذي نشب صباح اليوم، داخل شقة سكنية بمنطقة كرداسة، للوقوف على ظروفه وملابساته، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة كرداسة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.