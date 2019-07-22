ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي السبع خلال يوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كثف ضباط إدارات قطاع الأمن الاقتصادي السبع حملاتهم الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، و879 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 787 قضية تموينية متنوعة
كما أمكن ضبط 4 آلاف و888 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، و80 مخالفة قانون البيئة.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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