تحرير5101 مخالفة مرورية و22 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث: وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24ساعة الماضية عن ضبط 5101 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2278 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 22 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتحقيق الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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