الكشف على 132 مواطنا بمستشفيات الشرطة خلال 3 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية؛ لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

ووقع قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث 132 حالة من الثانية وحتى الخامسة مساء الجمعة الماضي، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما في مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.