الجريدة الرسمية تنشر اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، قرار وزير الداخلية رقم 1380 لسنة 2019، بتعديل القرار رقم 1121 لسنة 1995، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، والقرار رقم 150 لسنة 2017 في شأن تحديد رسوم تكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 143 لسنة 1994، في شأن الأحوال المدنية؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1121 لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 150 لسنة 2017 في شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1619 لسنة 2018 في شأن تعديل القرار رقم 1121 لسنة 1995 والقرار رقم 150 لسنة 2017 المشار إليهما.

ونص القرار على استبدال المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 150 لسنة 2017 بـ "تكون تكاليف إصدار بطاقة تحقيق الشخصية المميكنة والمؤمنة أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها على النحو التالي:

- للخدمات العادية بـ 25 جنيه

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- الخدمات العاجلة بـ 100 جنيه، على أن يتم التصوير في مراكز التصوير دون الانتقال للمواطن لتصويره

- الخدمات الخاصة بـ 150 جنيه ويكون تصوير المواطن باختياره في محل إقامته أو مكتبه، ويكون المقابل 100 جنيه للحالات الصحية وكبار السن

- مأموريات التصوير الجماعي الخارجية "مدارس وشركات ومصانع" بـ 25 جنيه.

- إصدار بطاقة الرقم القومي من خلال التصوير في النوادي للمأموريات الجماعية بـ 50 جنيه.

وجاء نص القرار كالتالي: