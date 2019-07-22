"12 ساعة و5 إيصالات أمانة".. ملابسات جديدة في مصرع سمسارة بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات جديدة في واقعة مصرع سمسارة عقارات سقطت من الطابق الخامس بحي الراقي.

توصلت تحريات المباحث إلى ان المحامي ويدعى "أيمن" احتجز السمسارة وشهرتها "موزة" 52 سنة، داخل غرفة لمدة 12 ساعة كاملة اعتبارا من الثامنية مساء وحتى الثامنية صباح اليوم الإثنين.

وأشارت التحريات أيضا إلى أن المحامي أجبر السمسارة على توقيع 5 إيصالات أمانة "على بياض" في حضور صديقه وحارس العقار، فشرعت في الهرب عبر شرفة الغرفة لكن اختل توازنها فسقطت جثة هامدة فور ارتطامها بالأرض.

عانية المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، توصلت إلى أن الجثة لسمسارة عقارات تبلغ من العمر 52 سنة، ترتدي كامل ملابسها، وبها آثار كسور متفرقة بالجسم إثر سقوطها من الطابق الخامس بالعقار رقم (37).

Advertisements

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد حسام العباسي معاون مباحث الدقي كشفت غموض ما دار تلك الأمسية، وتبين حضور المتوفاة إلى مكتب محامي بينمها علاقة عمل في مجال إيجار الوحدات السكنية بنطاق الحي الراقي "الدقي"؛ لإنهاء خلف مالي.

وتحفظ الرائد "العباسي" على المحامي الذي أقر بصحة التحريات، وأنه أجبر السمسارة على توقيع إيصالات أمانة واحتجزها داخل غرفة بمساعدة صديقه "مرضتش تديني فلوسي" منوها بأن قيمة المبالغ محل الخلاف تقدر بنحو 40 ألف جنيه.

وقال المحامي إنه فوجئ بسقوط السمسارة في أثناء محاولتها الهرب عبر الشرفة، واختل توازنها لتسقط جثة هامدة في الحال.

وألقت قوات الأمن القبض على المحامي وصديقه وحارس العقار أيضا باعتباره شاهد على الواقعة وإحضاره "بصامة" لمساعدة المتهمين الأول والثاني في إجبار المتوفاة على توقيع إيصالات الأمانة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب نائب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.