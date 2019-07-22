مع قرب العيد.. الأوقاف تُطلق خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلقت وزارة الأوقاف، خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك أضحية الأوقاف، مُعلنة أن الصك يبلغ 1800 جنيه.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الاثنين، أنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.

وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف (21.920.400) جنيه حتى تاريخه.