محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أطلقت وزارة الأوقاف، خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك أضحية الأوقاف، مُعلنة أن الصك يبلغ 1800 جنيه.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الاثنين، أنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.
وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف (21.920.400) جنيه حتى تاريخه.
كانت هذه تفاصيل خبر مع قرب العيد.. الأوقاف تُطلق خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.