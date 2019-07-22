قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة العيد وثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥١ لسنة ٢٠١٩، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة ٢٣ يوليو لعام ١٩٥٢ وعيد الأضحى المبارك. وجاء نص القرار كالآتي:

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