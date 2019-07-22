وكيل "النواب": المجلس حريص على توطيد التعاون مع الدول الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
أكد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، حرص المجلس على توطيد التعاون في مختلف الأنشطة مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصري يتخذ منهج الدبلوماسية البرلمانية من أجل تقريب وجهات النظر في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الاهتمام بإفريقيا.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش استقباله وفدًا برلمانيًا من دولة ناميبيا برئاسة ليليان ما يينزي، ويضم الوفد البرلماني الناميبي كلا من ليفي كاتوما، وكلارا جوزيس، ونتاجيني كورتياسيس، وبورتاسيوس نار لمنديلي.
وقال وكيل المجلس، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك، مضيفًا: "عرضنا على وفد نامبيا إمكانية التدريب بمعهد التدريب البرلماني بمجلس النواب المصري، إذا كانوا بحاجة إلى دورات للأمانة العامة والبرلمانيين".
وتابع وهدان، أن الجانبين تطرقا - خلال اللقاء - إلى نجاح مصر في تجربة مكافحة فيرس سي، وعرضنا عليهم الاستفادة من تجربة القاهرة في هذا المجال، لاسيما مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميمها في قارة أفريقيا عقب توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.
ولفت إلى أن الجابين بحثا كذلك التعاون المشترك في القضايا المحلية، والمساندة في الاتفاقيات الدولية، والتأكيد على قوة العلاقات بين مصر ونامبيا.
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