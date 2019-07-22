مصر | تأييد إخلاء سبيل صيدلي في واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد إخلاء سبيل صيدلي في واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بممع محاكم طرة إخلاء سبيل الصيدلي أحمد محي صاحب واقعة رفع لافتة احتجاجية بميدان التحرير فى اتهامهم بالقضية التي تحمل الرقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة علي قرار اخلاء السبيل بتدابير احترازية.

ويواجه المتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية، كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.