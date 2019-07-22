أخبار مصر | مؤسس 'مش صحفي' يطالب بإنشاء مرصد مركزي بالنقابة لرصد منتحلي المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤسس 'مش صحفي' يطالب بإنشاء مرصد مركزي بالنقابة لرصد منتحلي المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب علاء عبد الحسيب الصحفي بمؤسسة الأهرام ومؤسس حملة "مش صحفي"، نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة بإنشاء "مرصد مركزي"، يكون مقره إحدى غرف النقابة لرصد دقيق لحالات ممارسة المهنة بشكل مخالف، يمثله عدد من الزملاء الصحفيين بالمجلس للتعامل الفوري مع شكاوى الزملاء المتضررين من منتحلي المهنة خاصة بالمحافظات.

وأضاف في بيان صحفي أصدرته الحملة، منذ قليل، أن نقابة الصحفيين هي الجهة الرسمية المنوط بها التصدي لظاهرة انتحال المهنة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمتهن الصحافة بشكل مخالف، خاصة من العاملين في مواقع «بير السلم» والمدونات الشخصية علي مواقع الإنترنت، كما أن أهمية إنشاء «المرصد» تكمن في رصد هذه المخالفات والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.. مشيرًا إلى أن هناك زملاء يواجهون صعوبة في التواصل مع الأرقام التي خصصتها النقابة مؤخرًا لتلقى الشكاوى والبلاغات.

وأشاد "عبدالحسيب" بالجهود الأخيرة التي بذلتها نقابة الصحفيين ومجلسها الجديد في التصدي لظاهرة انتحال المهنة، وإجراءاتها التي اتخذتها مؤخرًا لمواجهة الكيانات الوهمية والموازية خاصة بعد مخاطبتها رسميا للمحافظين بعدم التعامل من المنتسبين إلي هذه الكيانات باعتبارهم لا يمثلون الجماعة الصحفية، وليس لهم الحق في التحدث باسم كيان نقابة الصحفيين العريقة، مشيرًا إلى أن وجود «مرصد مركزي» بالنقابة يفعل خطوة التواصل المباشر بين النقابة والمسئول ويحاصر ظاهرة انتحال المهنة في وقت قياسي.

وكان عدد من شباب الصحفيين، قد أطلقوا حملة بعنوان "مش صحفي" لمواجهة ظاهرة انتحال المهنة ومواقع بير السلم التي انتشرت مؤخرًا بشكل كبير وأصبحت منافذ سامة لنشر الشائعات والأخبار المغلوطة، وطالبوا الجهات المعنية علي رأسها نقابة الصحفيين التصدي لهذه الظاهرة التي تسئ لسمعة صاحبة الجلالة والعاملين بالمهنة.