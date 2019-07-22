أخبار مصر | وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا على هامش افتتاح مركز للإدمان بمطروح (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتفقد معرض ديارنا على هامش افتتاح مركز للإدمان بمطروح (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعى، ومحافظ مطروح معرض ديارنا في النادي الاجتماعي بمطروح والتابع لجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الثامن من أغسطس من هذا العام.

وتم افتتاح المعرض الأسبوع الماضي، حيث شارك فيه 60 عارضا، لمنتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسي بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

وتسعى وزارة التضامن لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة خلال موسم الصيف، حيث أقيم معرض ديارنا بمدينة الإسكندرية في أرض ملاهي كوتة بالأزاريطة على مساحة ٦٠٠ متر وضم ٣٧ عارضا في الفترة من 22 إلى 30 يونيو.