أخبار مصر | التضامن: الكشف عن تعاطي المخدرات لأكثر من 35 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: الكشف عن تعاطي المخدرات لأكثر من 35 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة، حيث تم الكشف على أكثر من 35 ألف موظف خلال شهر فى العديد من الوزارات المختلفة وأن نسبة التعاطى تشهد انخفاض مع كل شهر بجانب ايضا تكثيف حملات التوعوية بأضرار تعاطى المخدرات.

وأكدت، على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الادارى للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية خلال الايام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا سيتم استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأوضحت، أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

جاء ذلك خلال افتاح الوزيرة أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى محافظة مطروح بمرافقة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، وبحضور أعضاء مجلس اداره صندوق مكافحة الادمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بثورة 23 يوليو المجيدة.