شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تفتتح أول مركز لعلاج مرضى الإدمان في مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مطروح. يخدم المركز ما يقرب من 2000 مريض سنويًا، فيما تصل طاقته الاستيعابية إلى 108 أسرّة. يأتي افتتاح المركز كخطوة للتأكيد على استراتيجية وزارة التضامن، للتصدي للفجوات الجغرافية في الخدمات، في ظل حرص الدولة على تنمية المحافظات الحدودية في مختلف المجالات، والارتقاء ببنيتها التحتية على كافة الأصعدة الاجتماعية والصحية.

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