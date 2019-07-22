شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: الدولة تنفق مليارات الجنيهات على الجامعات لبناء الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر تقدم استثمارات بمليارات الجنيهات في الجامعات لبناء الشباب، وإن الدولة تهدف لإنشاء جامعة في كل محافظة.

وأضاف، أثناء زيارته لجامعة كفرالشيخ لتكريم الدكتور ماجد القمري، رئيس الجامعة لإحالته للمعاش، إضافة لافتتاح كلية التعليم الاصطناعي، وتفقد ١٤مشروعا آخر، أن جامعة كفرالشيخ أصبحت لها مكانتها المرموقة محليًا وعالميًا، بما فيها من إنشاءات ضخمة وعلماء.

وأشاد بالدكتور القمري وما قدمه للجامعة، خلال رئاسته لها، وحضر الاحتفالية العديد من رؤساء الجامعات، منهم الدكتور مجدي السبع، رئيس جامعة طنطا، الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ورؤساء جامعات العريش، دمياط، كما حضر الاحتفالية، الكاتب الصحفي محمود بكري.

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وافتتح «عبدالغفار» عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة بمقر جامعة كفرالشيخ، كما افتتح كلية الحاسبات والمعلومات، وتتكون من 5 طوابق، وتحتوى على 40 معمل حاسب، و4 مدرجات، سعة كل منها 400 طالب، وقاعة سيمنار، و10 قاعة تدريسية، ومكتبة ومكاتب إدارية، ومبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو.

ويتكون من 6 طوابق وقاعة سيمنار، و4 قاعات تدريس وغرفة نظيفة مساحة 250 مترا مربعا، ووحدة ميكرو الكترونيات، و38 معملا بحثيا، ووحدة إنتاج الكميات الكبيرة من المواد الجديدة متناهية الصغر للاستخدام الصناعي والتجاري كلية الذكاء الاصطناعي.

وتتكون من 7 طوابق تحتوى على مكاتب إدارية وقاعات ذكية ومعامل متقدمة في مجال تصميم وتصنيع وبرمجة الروبوتات وتحليل البيانات الضخمة والأمن السيبرانى والتعلم العميق بالإضافة إلى معامل البرمجة ونظم المعلومات الذكية، كلية الحقوق وتتكون من 4 طوابق ومبنى ملحق للمدرجات، مبنى الخدمات الطلابية، الذي يضم عددا من الكافتيريات ومحال بيع الكتب والمستلزمات الطبية والعلمية والهندسية، الإدارة العامة للجامعة.

ويضم مكاتب إدارية لرئيس الجامعة والنواب وأمين عام الجامعة وإدارات الجامعة ومتحف تاريخ الجامعة، مركز المؤتمرات ويضم قاعة احتفالات كبرى بسعة 1600 مقعد ومسرح كبير بمستوى أوبرا، بالإضافة إلى قاعات سيمنار وخمسة صالونات لكبار الزوار، المكتبة المركزية وتتكون من طابقين، وتحتوى على 3 أجنحة لكل من قطاع الكليات النظرية وقطاع الكليات العلمية وقطاع الكليات الطبية.

كما تم تزويد المكتبة بخدمة الواي فاي وأجهزة الكمبيوتر، وتحتوي المكتبة على قاعات متعددة ومجهزة للاطلاع والبحث للمجموعات، دار الضيافة وتتكون من 6 طوابق ومدخل فندقي، وتحتوي على 81 غرفة وكل غرفة تحتوى على سريرين و4 أجنحة لكبار الزوار ومطعم وصالتين للطعام، المدينة الجامعية طالبات وتتكون من 6 أدوار، تحتوي 124 غرفة وتستوعب 350 طالبة، ضمن الإسكان المتميز، المرحلة الثانية من كلية الهندسة، وتتكون من ثلاث مبانٍ للورش والمعامل وبعض المدرجات.