شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد: السيسي حريص على مصر وشعبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يحرص على أمرين أساسيين طوال فترة حكمه للبلاد وهما مصر والشعب المصري.

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وأضاف «القعيد»، في مداخلة هاتفية، الاثنين، أن الرئيس السيسي دائما ما يتحدث عن دور البطولة لما يحدث حاليا وهو الشعب المصري، مؤكدًا أنه بدون الشعب ما تكن لإنجازات الدولة الموجودة حاليا أن تتم، ولا يمكن التقليل في الوقت ذاته من دور القوات المسلحة أو الشرطة المصرية أو مؤسسات الدولة على الإطلاق.

وتابع :«فعلا، البطل هو الشعب المصري في كل ما تم حتى الآن، الشعب اللي منه القوات المسلحة والقضاة والإعلاميين والشرطة، ومصر هي التي افرزت هذا الشعب»، مؤكدًا أن خطابات الرئيس السيسي دائما شعارها «المواطن المصري هو البطل الحقيقي».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد اليوم خلال حفل تخرج دفعة جديدة من المعاهد العسكرية، أن الشعب المصري صاحب الإنجاز في الإصلاح وفي حماية الدولة من الإرهاب والتطرف والاقتصاد، وأضاف: «الشعب المصري اللي بيقوم بالدور كله وإحنا دورنا ينحصر في الرؤية والتوجيه.. أنتم يامصريين أوعى كثيرا وأذكى كثيرا، ولا يمكن أن يضحك عليكم أحد بكلام معسول، ولم نكن ننجح إلا بكم أنتم.. ولن ننحني أبدا أبدا للإرهاب».