شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية تونسية: خوض راشد الغنوشي الانتخابات التشريعية «مفاجأة مدوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الصحفية التونسية ريم شاكر، إن قرار راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس خوض الانتخابات التشريعية كانت مفاجأة مدوية للجميع، حيث ذكرت أن قرار الغنوشي بالترشح للانتخابات البرلمانية خلقت نوع من الانشقاق في حركة النهضة.

وتوقعت «ريم» وذلك خلال مداخلة هاتفية، أن الغنوشي بإعلانه خوض الانتخابات التشريعية يبحث عن الحصانة البرلمانية للهروب من بعض المسائلات، مؤكدة أن الغنوشي أذكى من أن يتقدم نفسه مرشحًا لرئاسة الجمهورية في تونس، وأذكى من أن تكون الرئاسة في تونس مطمع له، كون أن صلاحيات رئاسة الجمهورية في تونس محدودة للغاية بعد تغيير بعض القوانين وبعض مواد الدستور.

وأشارت الصحفية التونسية، إلى أن الغنوشي ربما يبحث عن رئاسة البرلمان التونسي، كون أن البرلمان في تونس له صلاحيات كثيرة جدًا ويُعد السلطة الحقيقية الحاكمة، وليس خفيًا على أحد أن جميع القوانين تمر من البرلمان.