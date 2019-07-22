شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تشارك في ورشة «العمل الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، في فعاليات «ورشة العمل الوطنية حول تعليم العلوم على النُهج القائم على التساؤل»، والتي تُقام تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وحضر الورشة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نوال شلبي رئيس مركز المناهج والتطوير التربوي، والأستاذ يسري فؤاد مدير عام مادة العلوم، والدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول العربية، والدكتور نزار محمد حسن مكتب اليونسكو.

وفي بداية كلمته، نقل الدكتور رضا حجازي، تحية وتقدير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، للحضور الكريم، وذلك لحرصه على توفير أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب في مختلف مراحل التعليم.

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وقال حجازي إن الورشة تقام بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول العربية والتي تؤمن بالتعليم كحق من حقوق الإنسان والتزامها بالمبادئ العامة والتي تتضمن: «المواطنة العالمية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وكذلك السعي نحو تطوير المهارات التقنية والمهنية».

وأوضح حجازي أن التـدریس الاستقصـائي أسـلوب تدریسـي یهـدف إلى تعریف الطلبة بالكیفیة التي یطور بها العلماء المعرفة الجدیدة ویفهمونها ویطبقونها من خلال التسـاؤل، وإجـراء التجـارب المـنظمة، ووضـع الفرضـیات.

وأشار إلى أن الهدف من الورشة تنمية مهارات المعلمين من خلال تطبيق مهارات الاستقصاء وطرح الأسئلة على الطلاب لحثهم على التفكير والبحث، والقیام بتجارب من أجل الوصول إلى فهم جديد يساعد الطلبة على أن يكونوا علماء أومستكشفين بأنفسهم، وامتلاكهم معرفة یمكن أن یطبقوها في حیاتهم الیومیة، وتوفير لهم فرص لينخرطوا في تعلم نشط قائم على أسئلتهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة نوال شلبي، رئيس مركز المناهج والتطوير التربوي، على أهمية هذه الورشة في المناهج الجديدة التي تقوم على اكتساب المعلم مهارات الاستقصاء في تدريس المناهج الجديدة.