شكرا لقرائتكم خبر عن سحر نصر تعرض الفرص الاستثمارية على كبار المستثمرين في مجال السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بعدد من كبار المستثمرين في قطاع السياحة، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.

حضر اللقاء من المستثمرين كل من سراج سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحة، وسامح حويدة، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي، وتامر مكرم، رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، وكامل أبوعلى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الباتروس للسياحة، ومنير غبور، رئيس مجلس إدارة شركة سقارة للاستثمارات السياحية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة «برايت سكاي» للسياحة، ونبيل رشدان، العضو المنتدب لمجموعة ترافكو، ونادر على، مالك مجموعة فنادق لوريال بشرم الشيخ

Advertisements

وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة التي تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، ومطالب المستثمرين، فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في قطاع السياحة، وحل المشاكل التي تواجههم في إطار اختصاصات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ودورها، في التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات ودور لجنة فض منازعات الاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تلتقي بكافة المستثمرين في مختلف القطاعات، وحريصة على اللقاء مع المستثمرين في قطاع السياحة، لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة عليهم في مجال السياحة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تنسق مع الوزارات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وحل أي مشكلة تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في مصر.