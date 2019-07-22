شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه مديري المدارس بعدم فرض زي مدرسي جديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على جميع مديري المدارس الرسمية والخاصة بمختلف المراحل التعليمية بجميع مدارس المحافظة وتوابعها، بعدم فرض زى مدرسي مختلف عن العام الماضي، على أن يستفيد ولي الأمر من المدة القانونية المحددة بـ3 سنوات للسماح بتغيير الزى المدرسي.

كما وجه المحافظ بعدم قصر شراء الزي على شركة أو متجر أو محل معين بذاته أو وضع مواصفات للزي، تقتضي شراءه من مكان أو تاجر بعينه مما يمثل عبئا على أولياء الأمور وزيادة إضافية على كاهل الأسرة، مشدداً على جميع الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الدورية، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.