مصر | مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة "سمسارة الدقي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة "سمسارة الدقي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة سقوط سمسارة بعد احتجازها داخل احدى شقق الطابق السادس بالعقار رقم 37 بميدان الدقي، وتبين أنه تم احتجاز المجني عليها 12 ساعة داخل غرفة، بعد اجبارها على توقيع 5 ايصالات أمانة "على بياض".

وأضاف المصدر ذاته أنه كانت توجد خلافاتهم مالية بين الطرفين، بسبب عملهما في مجال السمسرة، مشيرا إلى أن المبلغ المالي سبب الخلاف بينهم لم يتم معرفته، بسبب وفاة الطرف الثاني بعد سقوطها من الطابق السادس.

وأوضح المصدر ذاته إلى أنه تم القبض على حارس العقار محل الواقعة، لاشتراكه في الجريمة، وإحضار "بصامة"، لإجبار المجني عليها على توقيع ايصالات الأمانة، مواصلا إلى أنه تم احتجاز السمسارة داخل الشقة المشار إليها منذ الساعة السابعة مساء أمس الأحد، وأن قسم شرطة الدقي تلقى بلاغا الساعة الثامنة من صباح اليوم الإثنين بسقوطها من الطابق السادس.

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كان احتجز محامي وصديقه سمسارة شقق، خمسينية العمر، بحي الدقي، بسبب وجود خلافات مالية بينهم، ما دفعها إلى إلقاء نفسها، من الطابق السادس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، بسقوط سيدة خمسينية العمر من الطابق السادس، بأحد العقارات بنطاق القسم.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين وجود خلافات مالية بين المتوفاه "سمسارة شقق"، وبين محامي وصديقه بالعقار محل الجريمة، حول تأجير شقق سكنية، ويوم الواقعة استدرجاها واحتجزاها داخل غرفة بالطابق الخامس "محل الواقعة"، وأجبراها على توقيع ايصالات أمانة، وبمحاولتها الهرب منهما قامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس.

وتمكن المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم، والقوة المرافقة لهما، من القبض على المحامي وصديقه وحارس العقار محل الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.