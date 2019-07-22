أخبار مصر | بعد الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية.. ننشر شروط استحقاق المعاش (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الموافقة على قانون التأمينات الاجتماعية.. ننشر شروط استحقاق المعاش (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب نهائيا خلال الجلسة العامة التي انعقدت برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بأغلبية الثلثين، على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون التأمينات والمعاشات.

ووضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى أقره البرلمان فى يوليو 2019، شروط استحقاق المعاش، والتي جاءت كالتالي:

1- من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات الموضحة بالبند الأول من المادة (2) "العاملون لدى الغير"، للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

3 - يثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه.

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4- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل الفئات التالية:

أ- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط .

ب- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه.

ج- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه.