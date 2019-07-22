أخبار مصر | المصريون عن ذكرى ثورة 23 يوليو: نقلة حقيقية لمصر ونهضنا بعدها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريون عن ذكرى ثورة 23 يوليو: نقلة حقيقية لمصر ونهضنا بعدها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتفل مصر غدًا بذكرى ثورة 23 يوليو، والتي مر عليها حوالي نصف قرن والتي قام بها ضباط شباب في الجيش المصري أسموا تنظيمهم باسم "الضباط الأحرار.

ورصدت عدسة "الخليج 365" أراء المصريين عن ذكري ثورة 23 يوليو، وقال علي 50 سنة، إن ثورة 23 يوليو كانت النقلة الحقيقية لمصر من عصر الأتراك والملوك إلي عصر الرئيس الجمهوري وكانت نقلة في الاستصلاحات الزراعية ونهضت مصر بعدها نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة.

وأضاف شخص آخر، يدعى أسامة، أن الثورة لها دور كبير في تغيير مصر إلي وقتنا الحالي في جميع المجالات، وفي ذكراها أتمني الخير للشعب وأتمني لجيش مصر العظيم أن يحفظه الله وأن تدوم مصر في استقرار وتقدم .