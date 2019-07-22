أخبار مصر | عاجل.. انتظام الحركة بالخط الأول للمترو وسحب القطار المتعطل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انتظام الحركة بالخط الأول للمترو وسحب القطار المتعطل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، انتظام حركة قطارات مترو الخط الأول بعد سحب القطار المعطل بمحطة مترو جمال عبد الناصر اتجاه المرج.

وأضاف عبدالهادي، أن الحركة كانت قد توقفت بمحطة جمال عبد الناصر اتجاه المرج فقط، بسبب عطل فني بأحد القطارات، وذلك لمدة 20 دقيقة بمحطة جمال عبدالناصر، حيث تم الدفع بفرق طوارىء للتعامل مع العطل وتم سحب القطار المعطل وعودة الحركة لطبيعتها.