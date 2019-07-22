أخبار مصر | سليمان وهدان يكشف تفاصيل زيارة الوفد البرلماني الناميبي لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سليمان وهدان يكشف تفاصيل زيارة الوفد البرلماني الناميبي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والنائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وفدًا برلمانيًا من دولة ناميبيا، برئاسة ليليان ما يينزى، والذي يضم كلا من ليفى كاتوما، وكلارا جوزيس، ونتاجينى كورتياسيس، وبورتاسيوس نار لمنديلى.

وقال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اللقاء، إن هذه الزيارة تأتى فى إطار التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن مجلس النواب المصرى، يتخذ منهج الدبلوماسية البرلمانية من أجل تقريب وجهات النظر، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الاهتمام بأفريقيا.

وأوضح "وهدان" عرضنا على وفد نامبيا، إمكانية التدريب بمعهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المصرى، إذا كانوا بحاجة إلى دورات للأمانة العامة والبرلمانيين".

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وتابع وكيل المجلس، أنه تم التطرق خلال اللقاء - إلى نجاح مصر فى تجربة مكافحة فيرس سى، وعرضنا عليهم الاستفادة من تجربة القاهرة فى هذا المجال، لاسيما مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعميمها فى قارة أفريقيا عقب توليه رئاسة الاتحاد الأفريقى، مشيرا إلى أن الحديث تطرق إلى التعاون المشترك فى القضايا المحلية، والمساندة فى الاتفاقيات الدولية، والتأكيد على قوة العلاقات بين مصر ونامبيا.

من جانبه، قال اللواء كمال عامر فى تصريحات للمحريين البرلمانيين اليوم، أن اللقاء بحث العمل على تنمية العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات خاصة الدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية بما يحقق اهداف المصالح العليا والمشتركة للبلدين والشعبين، مشيرًا إلى أنه وكيل المجلس عرض على الوفد البرلمانى الناميبى تقديم كافة الخبرات فى شتى المجالات فى إطار الدبلوماسية البرلمانية.

وأضاف عامر، أن مصر كانت وما زالت داعمة لدولة نامبيا وهناك أواصر تعاون وتنسيق فى المواقف مشيرًا إلى أن القاهرة تلعب دورًا كبيرًا فى دعم نامبيا فى كافة المحافل الدولية وخاصة فى الامم المتحدة كما قامت مصر بدعم ومساندة حركة التحرر الناميبية حتى نالت نامبيا استقلالها ، مؤكدا أن مصر قامت بتدريب 170 فردًا ناميبيًا على أعمال الدبلوماسية وقدمت 5 منح دراسية بالجامعات المصرية فى مجالات الطب والهندسة والجولوجيا كما قدمت منحتين بجامعة الأزهر الشريف.

وأشار كمال عامر، إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ونامبيا جيدة للغاية ونصدر لهم الزجاج والاثاث الخشبى والادوية والمعدات الكهربائية فيما نستورد منهم النحاس والزنك.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن حجم الاستثمارات المصرى بنامبيا فى مجال الاتصالات 88 مليون دولار وهناك رجال أعمال مصريون يعملون بمجال الاستيراد والتصدير كما أن هناك تبادل للزيارات على المستوى البرمانى والرسمى حيث زار مصر رئيس نامبيا للمشاركة فى قمة شرم الشيخ 2015 كما زار رئيس وزارء نامبيا وزير الخارجية مصر للمشاركة فى قمة عدم الانحياز بشرم الشيخ 2009 كما زار رئيس البرلمان الناميبى مصر فى 2008 وكان أول سفير لنامبيا بمصر كان عام 2008.