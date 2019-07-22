أخبار مصر | جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية (إنفوجراف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة القاهرة تحصد المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية (إنفوجراف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف حول حصول جامعة القاهرة على المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية.

وأوضح الإنفوجراف، أن جامعة القاهرة حصدت المركز الأول على الجامعات المصرية في التصنيف الإسباني الدولي لجامعات "ويبو ميتركس" والذي يحدد على أساس تصنيف جوجل للابحاث والاستشهادات العلمية .

وأشار مركز المعلومات، إلى أن الجامعة تقدمت ١٧٦ مركزا عالميا في ٦ أشهر بنسبة ارتفاع مقدرها ٢٠٪؜، لافتا إلى أن هناك ١١ جامعة مصرية دخلت ضمن أول ١٥٠٠ جامعة عالمية.