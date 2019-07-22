شكرا لقرائتكم خبر عن نص قرار زيادة رسوم استخراج وثائق الأحوال المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والقرار رقم 150 لسنة 2017 في شأن تحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية. 164 تابع تامين by Bassam Mharan on Scribd

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