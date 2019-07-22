شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تجري الاختبار المعرفي الموحد لطلابها بالقطاع الصيدلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، صباح الاثنين، الاختبار المعرفي الموحد الذي عقد لطلاب القطاع الصيدلي بالجامعة، والذي بدأ من العاشرة صباحًا حتى الثاثية ظهرًا بمقر مركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي، تزامنًا مع 33 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأزهرية؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التعليم والامتحانات بمصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية والمتطلبات الحديثة بالمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة بما يُواكب خريجي الجامعات العالمية.

ورافق رئيس الجامعة أثناء جولته التفقدية الدكتورعصام فرحات، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد عبدالعزيز، عميد كلية الصيدلة.

وأكد رئيس الجامعة أن نسبة الحضور من الطلاب تخطت الـ 98% من إجمالي عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الاختبار، موضحًا أن الجامعة استعدت بكامل طاقتها من تجهيز قاعات الامتحانات وتزويدها بشبكات الانترنت عالية الجودة مع توفير كل الوسائل والإمكانيات المطلوبة لتحقيق جودة العملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تمت متابعة الامتحانات من مقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن طريق الفيديو كونفرنس بحضور جميع رؤساء الجامعات المصرية للتأكد من نجاح الاختبار.