شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة مترو الخط الأول اتجاه المرج بعد توقف 20 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت حركة قطارات مترو الخط الأول بعد سحب القطار المعطل بمحطة مترو جمال عبدالناصر اتجاه المرج، حيث إن الحركة توقفت بمحطة جمال عبد الناصر اتجاه المرج فقط، بسبب عطل فني بأحد القطارات، حيث توقفت الحركة لمدة 20 دقيقة بمحطة جمال عبدالناصر.

وبحسب بيان، جرى الدفع بفرق طوارئ للتعامل مع العطل وتم سحب القطار المعطل وعودة الحركة لطبيعتها.