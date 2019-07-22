شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة ثورة يوليو وعيد الأضحى (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2019 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952 وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1440 هجرية.

وجاء القرار كالتالي: يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحربة بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 ، بالنسبة إلى الفئات التالية : أولا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 23 يوليو 2019 " خمس عشرة سنة ميلادية " ويوضع المفرج تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .

ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 23 يوليو 2019 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا ، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر ، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت مننهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه ، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمي سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .

والمادة الثانية من القرار جاءت يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لسنة 1440 هجرية ، بالنسبة للفئات التالية :

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أولا المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى العاشر من ذي الحجة لعام 1440 هجرية " خمس عشرة سنة ميلادية ".

ثانيا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل العاشر من ذي الحكة لعام 1440 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات .

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الاثنين.

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