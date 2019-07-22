شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018. 29 مكرر ج تامين by Bassam Mharan on Scribd

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