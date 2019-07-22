شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: سنحقق العدالة في توزيع التمويل لمشروعات برنامج «التنمية المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه سيعمل على تحقيق العدالة في توزيع التمويل للخدمات والمشروعات المختلفة التي سيتم تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، مؤكدا على أهمية تضافر الجهود، والتنسيق بين مديريات الخدمات، وأجهزة المحافظة المختلفة لدعم تنفيذ البرنامج.

جاء ذلك اليوم خلال اجتماع المحافظ بلجنة التخطيط المحلي للبرنامج، بحضور أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمدن والأحياء، وأعضاء وحدة التنفيذ، وذلك لبحث الخطة الإستراتيجية للتنمية المتكاملة متوسطة الأجل للبرنامج، والتى يتم تنفيذها خلال 3 سنوات من 2019 وحتى 2022، حيث تناول الإجتماع مناقشة طلبات أعضاء مجلس النواب من مشروعات خدمية وتنموية، فضلا عن ما أسفرت عنه جلسات التشاور المجتمعي منذ يناير الماضي وحتى الآن، من مشروعات مطلوب إدراجها في خطة برنامج التنمية المحلية.

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وأكد محافظ سوهاج، على ضرورة أن تكون الخطة متكاملة تتعاون بها كافة أجهزة المحافظة من أجل الوصول إلى مشروعات ناجحة، ومؤكد فائدتها، وسد العجز، وتغطية الأماكن المحرومة من الخدمات، لافتا إلى أهمية الخطة ودورها في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، حيث تشمل عدة مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية، وتطوير المناطق السياحية.

وقرر محافظ سوهاج، تشكيل لجنة تضم مديرية الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب بالمحافظة، وكلية الهندسة بجامعة سوهاج، بهدف فحص المشروعات وإعداد تقرير مفصل بكل ما يخص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا أن ما سيتم الإتفاق عليه من مشروعات سيتم إعتماده بالمجلس الإقتصادي للمحافظة.

وأشار إلى أن هناك العديد من أدوات الدولة لتنمية المحافظة من مصادر تمويل أخرى، ومن أهمها مبادرة «حياة كريمة»، والتى تهدف إلى إعطاء إهتمام أكبر بالمناطق المهمشة، لافتا إلى أن هناك بعض المشروعات سيتم انشائها بالقرى الأكثر احتياجا، والتى ستجعل في سوهاج مشهد تنموي مختلف.