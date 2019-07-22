شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاع عدة ساعات.. عودة التيار الكهربائي للعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عاد التيار الكهربائى إلى بعض مناطق مدينة العريش عقب انقطاعه لعدة ساعات متصلة.
وأكدت مصادر في شركة توزيع الكهرباء بشمال سيناء أن التيار الكهربي عاد إلى تلك المناطق بعد إصلاح أحد الأعطال التي أدت إلى قطع الكهرباء بها.
وكانت الكهرباء انقطعت عن بعض مناطق مدينة العريش، ما أدى إلى تذمر المواطنين والاتصال بمسؤولى الكهرباء.
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