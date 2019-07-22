شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج: الجيش المصري يحتل المركز 11 عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحدث اللواء الدكتور سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، حول حفل تخريج الكليات العسكرية، الذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، بمقر الكلية الحربية.

وقال فرج خلال مداخلة هاتفية، إن «الرئيس السيسي أكد أن العصر الحالي امتداد لثورة يوليو، وتخريج دفعات من الكليات العسكرية، يضخ دماء جديدة في صفوف القوات المسلحة»، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يحتل المركز الحادي عشر عالميًا.

وتابع فرج: «مراكز الدراسات والأبحاث العالمية تتابع دائما حفلات تخرج الكليات العسكرية، وكلمة الرئيس خلال تلك الاحتفالات، للتعرف على الأوضاع الجارية بمصر»، معلقاً «لولا الشهداء، ما عاشت مصر في رخاء».