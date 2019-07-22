شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشيد بقرار وزير التعليم العالي بزيادة عدد المنح المخصصة لفلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت جامعة الدول العربية بالقرار الصادر عن وزير التعليم العالي المصري بزيادة عدد المنح المخصصة لدولة فلسطين والمقدمة من جمهورية مصر العربية.

وقال البيان الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الاثنين، إن قطاع فلسطين بالأمانة العامة تلقى بالغ التقدير قرار الوزير خالد عبدالغفار بالزيادة لتكن 20 منحة لمرحلة البكالوريوس و20 منحة لمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعي 2019/2020 على أن يتم تخصيص 10 منح لكل مرحلة لأبناء مدينة القدس (حاملي الجنسية الفلسطينية فقط).

وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي إستجابة سريعة لتوصية الدورة 80 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 28/4/2019، كما أعرب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة عن شكره للوزير عبدالغفار ولكافة العاملين بالوزارة، خاصة الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين على دعمهم المستمر لطلبة فلسطين وللقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا القرار يعتبر امتدادا للدور التاريخي المعهود لجمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده ووحدته ونضاله لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.