نائب محافظ القليوبية توجّه بإزالة وتنظيف محطة قرية «شلقان» بالقناطر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أمرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بإزالة وتنظيف المحطة الوسيطة بقرية شلقان بالقناطر الخيرية ووضع عربة كبيرة للتجميع لحين دراسة نقل نقطة التجمع أو إزالتها ونقل المخلفات مباشرة للمقلب الوسيط بطوخ. جاء ذلك خلال زيارتها الاثنين، بجولة تفقدية للوحدة المحلية بشلقان بالقناطر الخيرية استجابة لشكوى أهالى المنطقة بوجود تجمع قمامة داخل المحطة الوسيطة بالقرية ووجود طفح للصرف الصحي بمنطقة عمارات الإيواء بالمنطقة. كما أمرت بنزول لجنة فنية لدراسة مشكلة الصرف الصحى بالعمارات للتوصل لحل المشاكل التي تؤرق سكانها بحضور مختار شداد نائب رئيس المدينة.

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