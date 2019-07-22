تأييد إخلاء سبيل 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، استئناف نيابة أمن الدولة العليا، وأيدت إخلاء سبيل 5 متهمين بتدابير احترازية، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ووجه للمتهمون اتهامات تتعلق بتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

والمتهمون المخلى سبيلهم بقرار سابق من محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، هم كلًا من جمال عبدالفتاح، خالد بسيوني، وخالد محمود، وعبدالعزيز فضالي، وأحمد محيي.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، للمتهمين في هذه القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وتعطيل تطبيق الدستور والقوانين واللوائح، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.